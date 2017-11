“Antes o Tempo Não Acabava”, dirigido por Sérgio Andrade e Fábio Baldo, produzido pela Rio Tarumã e 3 Moinhos, com coprodução da Autentika (Berlim), ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Ator no 20° International Queer Film Festival – Queer Lisboa; Prêmios de Melhor Ator, Melhor Roteiro e Melhor Filme no 23º Festival de Cinema de Vitória; e os prêmios de Melhor filme pelo Júri da Crítica e Melhor Roteiro no 10° For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual.

O filme é uma coprodução Brasil/Alemanha e estreou internacionalmente na Berlinale, em 2016. “Antes o Tempo Não Acabava” busca inspiração na realidade de vários indígenas que se instalam em Manaus, ora expulsos de suas terras, ora atraídos pelo falso ideal da vida na cidade. Nesses espaços, são criados mundos alternativos, verdadeiros purgatórios entre a floresta e a cidade, onde as tradições das culturas desses povos não encontram respaldo nos programas culturais ou nas iniciativas sócioeducativas locais.

No longa, um jovem indígena, em conflito com as tradições do seu povo, contraria os líderes da sua comunidade para morar sozinho no centro de Manaus. Na cidade, Anderson experimenta novos sentimentos e enfrenta os desafios da descoberta da sua sexualidade.

Distribuído pela Livres Filmes “Antes o Tempo Não Acabava” estreia dia 30 de novembro nos cinemas.