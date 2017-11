Um arriscado hobby de adrenalina nas alturas e nas piscinas originou o Aqualoucos. Famoso nas décadas de 1950 a 1980, o grupo de jovens apaixonados pelo desafio de saltar em direção à água, de altas plataformas, trampolim e até mesmo helicóptero, ganhou um documentário homônimo, que imerge nas lembranças de seus antigos membros e fãs.

Os saltos com palhaçadas, que marcaram gerações de brasileiros invadirão as telonas, sob uma perspectiva singular, de quem vivenciou cada estripulia. Com início no Clube Tietê, na zona norte de São Paulo, as performances ganharam diferentes regiões e públicos do Brasil.

Com roteiro e direção de Victor Ribeiro, filho de um dos Aqualoucos originais, o documentário reúne depoimentos do bonachão Fiore, idealizador dos Aqualoucos, que ainda se aventura na prancha, aos 84 anos de idade. Manolo, conhecido como o mais louco do grupo, reconta suas aventuras, como o dia em que saltou de um helicóptero a 48 metros de altura – apesar dos protestos dos colegas – e acabou entrando no livro dos recordes.

O novo longa-metragem da Paris Entretenimento tem coprodução Globo Filmes e GloboNews e distribuição nacional da Paris Filmes e Downtown Filmes, com estreia agendada para 9 de novembro.