Aqui de Dentro traz o cultuado ator, diretor e dramaturgo Sam Shepard em novo registro, mas ainda com seu estilo característico. Em seu primeiro romance e último livro publicado em vida, Shepard explora os temas que sempre o fascinaram: a memória, a morte e as dissonâncias das relações familiares e amorosas.

O livro começa com um homem — que, para a prefaciadora Patti Smith, “é bem ele, mais ou menos ele, nada a ver com ele” — em sua casa, enquanto é tomado por visões do passado. Em narrativa impressionista, vemos surgir lampejos da carreira como ator; a presença do pai, piloto de guerra, morto e metamorfoseado em uma miniatura embalsamada; as marcas das mulheres de sua vida — Felicity, que também amou seu pai; a Garota Chantagem, paixão que o faz flertar com o abismo; a ex-esposa, companheira de décadas que o abandona.

O presente e o passado se misturam enquanto o narrador recria a América desaparecida da infância e reflete sobre si mesmo e sobre a cultura de seu país, revelando aos poucos o seu panorama interior e prenunciando o derradeiro mistério da trama.

O ritmo teatral, a linguagem poética e o humor áspero se combinam formando uma poderosa reflexão sobre a memória — e seu poder de impregnar o presente — e a arte — desde o fazer poético, exemplificado nas constantes citações a autores e obras, até os meandros da fama e do ego artístico.

Sobre o autor: Sam Shepard nasceu em Fort Sheridan, Illinois, EUA, em 5 de novembro de 1943. Laureado com o Prêmio Pulitzer (1979) e com o PEN/Laura Pels (2009), é autor de três coletâneas de contos e mais de cinquenta peças. Atuou em mais de sessenta filmes e recebeu uma indicação ao Oscar em 1984 por The Right Stuff [Os Eleitos — Onde o Futuro Começa]. Foi finalista do prêmio literário W. H. Smith pela coletânea Great Dream of Heaven [Grande Sonho do Céu, ARX, 2003]. Em 2012, recebeu o título honorário do Trinity College, Dublim, Irlanda. É membro da Academia Americana de Artes e Letras, tendo recebido desta academia a Medalha de Ouro em Teatro, e foi incluído no Theater Hall of Fame. Faleceu em 27 de julho de 2017, em Midway, Kentucky, EUA.