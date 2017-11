Estão abertas as inscrições gratuitas para as oficinas que integram a programação da 3ª edição do Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que acontece de 4 a 13 de dezembro, no Rio de Janeiro e em Niterói. O evento oferece um amplo programa de capacitação e formação para profissionais do setor audiovisual, os que atuam no segmento da preservação e interessados na área. Este ano, serão três modalidades de oficinas e uma masterclass, com a oferta de 90 vagas, que acontecem no Arquivo Nacional (Praça da República, 173 – Centro, Rio de Janeiro), durante a realização do evento.

Os interessados podem se inscrever até 20 de novembro, às 23:59h (horário de Brasília), pelo site www.arquivoemcartaz.com.br. Cada pessoa pode concorrer a apenas uma vaga, na oficina que eleger, sendo que, após a realização da inscrição, não será permitida a troca da opção escolhida. Se o número de inscrições ultrapassar o número de vagas oferecidas, a coordenação das oficinas fará a seleção de acordo com os critérios definidos pela comissão organizadora do evento.

Para abrir o programa de capacitação do Arquivo em Cartaz, no dia 4 de dezembro, o produtor e montador Marcelo Pedrazzi, ministra a masterclass “Digitalização de Filmes de Arquivo”. Pedrazzi falará sobre a implantação dos novos formatos de exibição, instalação de novos equipamentos de projeção, reestruturação de salas de exibição, das novas regras dos formatos digitais utilizados no cinema brasileiro, sobre a digitalização, preparação e manuseio de filmes de arquivos.

Na terça-feira, dia 5 de dezembro, acontece a oficina “Noções básicas de conservação de películas cinematográficas”, que vai dar um panorama sobre a conservação audiovisual, passando pelos tipos de estrutura do filme, acondicionamento, guarda, tipos de sons, suportes, processos de revelação, manuseio de películas, higienização e pequenos reparos. A oficina ficará a cargo de Mauro Domingues, coordenador Geral de Processamento e Preservação de Acervo do Arquivo Nacional.

Na quarta-feira, 6 de dezembro, a supervisora da equipe de conservação de fotografia do Arquivo Nacional, Cristiane Torrão Pinto, ministra a oficina “Noções básicas de conservação de documentos fotográficos”. A oficina mistura a teoria com a prática, apresentando conceitos e ferramentas básicas de tratamento conservação de documentos fotográficos.

Para encerrar a programação de oficinas, na quinta-feira, 7 de dezembro, Marco Dreer Buarque, especialista em preservação sonora e audiovisual, vai abordar, na teoria e na prática, a conservação de fitas magnéticas (VHS, Umatic, Fita rolo, fita cassete, Betacam etc.), durante a oficina “Noções Básicas de Conservação de Documentos Magnéticos”.