O Janela Internacional de Cinema do Recife, em sua décima edição, dá continuidade a um programa especial que proporciona novas reflexões e percepções sobre o fazer cinema por meio de debates, masterclasses e encontros. Pelo terceiro ano consecutivo, o festival promove o programa agora nomeado “Aulas de Cinema Janela-Petrobras”.

Duas aulas de cinema com grandes cineastas serão realizadas, a primeira com a argentina Lucrecia Martel, que vem também exibir retrospectiva de seus longas e também seu mais novo filme Zama.

Além da atividade com Lucrecia Martel, está programada uma segunda aula de cinema, conduzida por Laurent Cantet, cineasta francês vencedor da Palma de Ouro em Cannes por Entre os Muros da Escola (2008). O premiado diretor, roteirista e ator, que desde os anos 1980 assina uma filmografia sensivelmente política e social, vem ao Janela apresentar seu recente filme A Trama (2017), que estreou no último Festival de Cannes.

O programa abrange, ainda, encontros de realizadores e críticos em torno de questões e formas que atravessam filmes; haverá debates em torno do movimento L.A. Rebellion e da representação e representatividade de negras e negros nos filmes, do cinema de gênero no Brasil e da tematização do trabalho e da vida dos trabalhadores pelo cinema contemporâneo. A programação começa na segunda-feira (6/11), às 11h, e segue nos demais dias, até sexta (10/11), sempre às 14h, no mezanino do Cine São Luiz (1º andar), Centro do Recife.

A programação do evento pode ser consultada em www.janeladecinema.com.br.

X Janela Internacional de Cinema do Recife

Data: 3 a 12 de novembro

Local: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175 – Boa Vista) e Cinema do Museu (Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte) e Portomídia (Rua do Apolo, 181 – Bairro do Recife)

Ingresso: Cinema São Luiz (meia entrada para todos: R$ 6 – Longas; R$ 3 – Curtas)*; Cinema do Museu (meia entrada para todos: R$ 7).

Masterclasses: “Encontro com Lucrecia Martel”, que acontece sábado (04/11), às 11h, e “Encontro com Laurent Cantet”, domingo (05/11), às 11h, ambas no Cinema do Museu, excepcionalmente serão comercializadas entradas antecipadas também pela plataforma Sympla (valor: R$ 10).

Debates: 1º andar do São Luiz, com acesso gratuito