Sembène! – O Pai do Cinema Africano

A pluralidade audiovisual do continente africano entra em cartaz, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 14 a 26 de novembro, com a mostra Grandes Clássicos do Cinema Africano. A programação reúne 21 títulos, entre longas, médias e curtas-metragens, produzidos a partir da década de 1950 e escolhidos em função de sua relevância histórica para a cena cultural dos países retratados.

O documentário Sembène! – O Pai do Cinema Africano (2014) abre a programação no dia 14. Celebrado em importantes eventos audiovisuais ao redor do mundo e exibido no Brasil somente no Festival do Rio, em 2015, o longa de Samba Gadjigo e Jason Silverman retrata o cineasta senagalês Ousmane Sembène.

Boa parte dos filmes teve exibição restrita no Brasil. Por isso, a mostra proporciona ao público o contato com produções consideradas raras, como África 50 (1950), curta realizado clandestinamente no início dos anos 1950 pelo francês René Vautie e que permaneceu censurado por décadas. Outro destaque é Lamb (1963), de Paulin Soumanou Vieyra, um curta documental restaurado em 2014, que aborda o estilo de luta que dá título à produção, esporte nacional por excelência do Senegal.

A seleção de filmes foca nas produções realizadas na África Ocidental Francófona Subsaariana nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Os filmes selecionados são considerados “grandes clássicos” por serem historicamente relevantes. Estão na programação “o primeiro filme em língua africana” e “o primeiro longa-metragem na África subsaariana”, além de títulos bastante debatidos por teóricos do cinema, porque foram definidores de uma série de características temáticas e formais que perduram nas produções das décadas seguintes. Os espectadores mais atentos perceberão que os filmes guardam algumas características em comum, como o forte comprometimento político e social.

Para aprofundar todo esse conteúdo, a mostra promove duas mesas de debates, mediadas pelo curador da mostra, Tiago Castro Gomes, com o tema Reflexões sobre o cinema africano: histórias, políticas, estéticas e outras questões, nos dias 16 e 17 de novembro, às 19h.

A programação completa está disponível no site www.classicosafricanos. com.br .

Mostra Grandes Clássicos do Cinema Africano

Data: 14 a 26 de novembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 – Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Lotação: Cinema 1 – 78 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Bilheteria: terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Acesso para pessoas com deficiência