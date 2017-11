A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram nesta segunda-feira, 27 de novembro, o resultado preliminar de habilitação das propostas inscritas na Chamada Pública PRODAV 03/2017 – Núcleos Criativos, do Programa Brasil de Todas as Telas.

O edital investe R$ 15 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, na estruturação de núcleos criativos para o desenvolvimento de carteiras de projetos. Esta é a quinta edição da linha, principal aposta do FSA no desenvolvimento de roteiros para cinema e televisão e de novos formatos para TV.

A Chamada Pública recebeu um total de 260 inscrições. Após a análise da documentação apresentada, 246 propostas de núcleos criativos foram consideradas habilitadas. A ata publicada apresenta o resultado preliminar da fase de habilitação e contém a lista com todas as propostas habilitadas e inabilitadas, incluindo as justificativas que acarretaram as inabilitações.

Os responsáveis pelas propostas inabilitadas têm até às 18h30 do dia 7 de dezembro para a apresentação de recursos, exclusivamente por meio do Sistema FSA. De acordo com o regulamento do edital, não será aceita nenhuma documentação complementar à já apresentada pelos proponentes na inscrição.

Confira o resultado preliminar da habilitação das propostas do PRODAV 03/2017 – Núcleos Criativos. O resultado do julgamento dos recursos será anunciado juntamente com a lista definitiva de propostas habilitadas.