A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram as decisões finais da Diretoria Colegiada na Chamada Pública PRODECINE 01/2016, do Programa Brasil de Todas as Telas. Ao todo, 46 obras receberão recursos de R$ 55 milhões provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

A relação de vencedores tinha sido apresentada pela Agência em evento realizado dentro da programação do Rio Market, do Festival do Rio, em outubro de 2017. Após suplementação de R$ 10 milhões, aprovada pelo Comitê Gestor do FSA, em reunião no dia 16 de outubro, mais seis projetos de longas-metragens se juntam aos 40 contemplados inicialmente.

O PRODECINE 01 é uma das linhas de fomento mais tradicionais do FSA. Criado em 2008, o edital já financiou a produção de 224 longas-metragens brasileiros de produção independente. A Chamada Pública desde ano recebeu 273 inscrições de projetos de todo o país.

Veja a lista dos seis projetos selecionados:

“Conversando com Einstein”

Produtora: Anágua Filmes

Direção: Michael Ruman

Roteiro: Michael Ruman, Bruno Barrio, João Roberto Gaiotto e Lia Nunes

Valor investido pelo FSA: R$ 2 milhões

Sinopse: O longa-metragem de ficção é um live action para o público infanto-juvenil, que tem como pano de fundo a vinda do mito Albert Einstein para o Brasil, em 1925. Na trama, um nerd pré-adolescente se envolve em encontros clandestinos e, em uma grande amizade com seu ídolo Einstein, tenta desvendar mistérios astronômicos e concluir o seu planetário para participar de um concurso internacional e ganhar uma bolsa de estudos no exterior.

“Um Táxi para a Cisjordânia”

Produtora: Primo Filmes

Direção e roteiro: Sandra Kogut

Valor investido pelo FSA: R$ 2,5 milhões

Sinopse: No coração da Cisjordânia, no centro de um conflito que faz tremer o mundo, duas famílias de colonos disputam a guarda de uma criança. Quais são os contratos morais, legais, ou religiosos que regem nossas vidas, quão arbitrários eles são, e como podemos viver sem eles?

“A Herança”

Produtora: TV Norte Independente

Direção: Jorane Ramos de Castro

Roteiro: Angela Nelly dos Santos Gomes

Valor investido pelo FSA: R$ 1,7 milhão

Sinopse: O filme é um drama com tom de comédia que conta a jornada de um paulistano que tem a vida transformada ao receber uma herança inesperada em Belém, o que o acaba levando a uma descoberta de seu passado e suas origens.

“Quando o Brasil Era Moderno”

Produtora: Ocean Produções

Direção: Fabiano Maciel

Roteiro: Fabiano Maciel e Lauro Cavalcanti

Valor investido pelo FSA: R$ 1 milhão

Sinopse: O documentário aborda como a arquitetura moderna criou uma nova imagem para o país e como os arquitetos modernos venceram a batalha pelo “estilo” desta nova imagem. A produção mostra e explica os conceitos das formas revolucionárias que consagraram internacionalmente a arquitetura brasileira, além de analisar os erros, os acertos e os dilemas de nosso projeto modernista.

“As Vitrines”

Produtora: República Pureza Filmes

Direção: Vicente Amorim

Roteiro: Flavia Castro e Vicente Amorim

Valor investido pelo FSA: R$ 1,5 milhão

Sinopse: Duas crianças se encontram presas na embaixada argentina no Chile, após o golpe militar de 1973. Lá, se apaixonam, dividem segredos e uma percepção muito particular do que os rodeia, enquanto esperam um visto para poder ir embora.

“O Miolo da Estória”

Produtora: Lume Filmes e Gritos Produções

Direção: Lucian Rosa

Roteiro: Lucian Rosa e Lauande Aires

Valor investido pelo FSA: R$ 1,3 milhão

Sinopse: Debaixo do couro bordado do bumba-meu-boi existe um homem, uma história e um sonho. João Miolo, um brasileiro como tantos outros – casa humilde, vida sofrida e um grande desejo de conquistar uma posição de destaque – tem seu destino marcado pelos conflitos com a fé e as relações sociais no mundo do trabalho e lazer.