Foi prorrogado, até o próximo 11 de dezembro, o prazo para as inscrições de documentários brasileiros e internacionais, visando participar do É Tudo Verdade 2018 – 23º Festival Internacional de Documentários. Fundado e dirigido pelo crítico de cinema Amir Labaki, o mais importante evento dedicado à produção não-ficcional na América do Sul será realizado entre 12 e 22 de abril, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O circuito de itinerâncias será posteriormente divulgado.

É exigido ineditismo absoluto no país para os longas e médias-metragens documentais, candidatos a disputar a mostra competitiva nacional, cujo prêmio, no valor de R$ 110.000,00 é a maior premiação para documentários brasileiros, independentemente de compromissos com distribuição em salas ou veiculação televisiva. Não há exigência de ineditismo para a competição de curtas-metragens brasileiros, mas a seleção dará preferência a produções inéditas. O mesmo critério de ineditismo vale para a seleção de títulos nacionais para as Sessões Especiais e a mostra informativa O Estado das Coisas. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados no site www.etudoverdade.com.br.

À convite da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o É Tudo Verdade tornou-se, desde 2015, um evento classificatório para o Oscar. As produções vencedoras das disputas de melhor documentário brasileiro de curta-metragem e melhor documentário curto internacional adquirem automaticamente o direito de inscrever-se para a disputa do Oscar de melhor documentário de curta-metragem, sendo dispensados da exigência da estreia em salas em Los Angeles e Manhattan.