Estão abertas as inscrições para a 26ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, que desta vez traz parceria com o BAFICI – Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires. O prazo para as inscrições se estende até 20 de novembro e o festival acontecerá no próximo ano, entre 18 e 29 de abril de 2018, na capital argentina.

Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição online no portal da ANCINE, no qual devem indicar um link que disponibilize o teaser/trailer do filme inscrito. O vídeo deve conter legendas em espanhol ou inglês, e ter um mínimo de dois e máximo de cinco minutos de duração.

Serão aceitos longas-metragens brasileiros independentes já finalizados e inéditos internacionalmente, além de longas não-finalizados, mas que já tenham um corte provisório de imagem/som. No caso de coproduções, só poderão participar aquelas que tenham o Brasil como parte majoritária do projeto.

Após o encerramento das inscrições, os links disponibilizados pelos proponentes serão repassados para a organização do festival, que irá analisar os materiais e encaminhar para a ANCINE uma listagem, numerada por prioridade, contendo de 10 a 12 longas-metragens. Destes, ao menos dois deverão ser, idealmente, de associados do Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional dos Encontros.

Entre 12 e 15 de dezembro, o curador Álvaro Arroba estará no Rio de Janeiro para conferir as exibições dos longas selecionados. Clique aqui para acessar o regulamento completo da 26ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro.