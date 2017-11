Entre os dias 22 e 26 de novembro, acontece a 10ª edição do Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade da Lapa (PR), localizada na região metropolitana de Curitiba. Entre os grandes destaques da programação, que contará com a exibição de mais de 30 filmes, está a entrega do tradicional Troféu Tropeiro, destinado anualmente a um grande artista brasileiro.

Em 2017, a grande homenageada do festival será a atriz Eva Wilma, que receberá o troféu na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro. Com mais de 60 anos de carreira, Eva Wilma é considerada um dos grandes nomes da história da televisão e do cinema brasileiro. Aos 83 anos de idade, a atriz é uma artista completa. Desde muito jovem, se dedicou aos estudos que incluíam, também, piano, canto, violão e balé. Com dezenas de trabalhos na televisão e no cinema, Eva Wilma atuou em grandes clássicos, entre eles, as novelas “Plumas e Paetês”, “Ciranda de Pedra”, “Guerra dos Sexos”, “Roda de Fogo”, “Sassaricando” e “O Rei do Gado”. O ápice de sua carreira veio ao dar vida às gêmeas Ruth e Raquel, na versão original de “Mulheres de Areia” (1973), e a inacreditável Altiva, em “A Indomada”.

A estatueta que será entregue para a atriz foi criada pelo artista plástico Luiz Gagliastri. Já receberam a honraria nomes como Ary Fontoura, Paulo Betti, Nicette Bruno, Luis Mello, Guilherme Weber e Letícia Sabatella.

A entrega do Troféu Tropeiro será realizada a partir das 20h, no palco principal do Festival de Cinema da Lapa, instalado na Alameda David Carneiro. Toda a programação é gratuita. Mais informações e a programação completa do evento estão disponíveis no site www.ihclapa.com.br.