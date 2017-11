O Festival Animage vai oferecer oficinas gratuitas sobre diferentes técnicas de animação, entre os dias 27 e novembro e 1 de dezembro, na Caixa Cultural Recife. Cada oficina tem duração de cinco dias e as inscrições devem ser feitas pelo site www.animagefestival.com, até 15 de novembro.

As oficinas propõem a experiência prática no cinema de animação e atendem crianças, iniciantes e quem já possui experiência. Três serão os temas abordados neste ano: Bonecos Artesanais para Stop Motion, ministrada pela francesa Claire Sichez, Rotoscopia para Crianças, com Renato Duque, e Animação com Recortes, ministrada por Chia Beloto e Marilia.

A 8ª edição do Animage – VIII Festival Internacional de Animação de Pernambuco acontecerá de 24 de novembro a 3 de dezembro, em vários pontos da cidade do Recife, como a Caixa, Cine São Luiz e Cinema da Fundação Museu. Quem assina a arte da identidade visual deste ano é a premiada ilustradora e animadora, Rosana Urbes.

O Animage oferece programação abrangente distribuída entre Mostra Competitiva, Oficinas, Masterclasses, Mostra Parque (ao ar livre, em parques e praças públicas), Mostras e Sessões Especiais de longas e curtas, incluindo mostras temáticas, como a Mostra Erótica, retrospectivas e também exibições de longas inéditos.