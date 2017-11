Augusto (Cassio Gabus Mendes) é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência de um “food truck” recém-instalado do outro lado da rua. Para piorar, um banco, sócio do restaurante, envia uma auditora, Cristina (Kéfera Buchmann), que quer promover uma verdadeira revolução no local. Desafiado, o chef tem que provar que ainda está em forma, mas acaba perdendo o paladar justamente na hora que precisa criar o novo cardápio.

A comédia “Gosto se Discute”, de André Pellenz (“Minha Mãe é uma Peça”), que assina o roteiro e a direção do filme, traz ainda no elenco Paulo Miklos, Gabriel Godoy, Robson Nunes, Rodrigo Lopez, Ronaldo Reis, Sílvia Lourenço e Zéu Britto.

Uma produção da Damasco Filmes, o longa estreia em 9 de novembro nos cinemas, com distribuição da Imagem Filmes.