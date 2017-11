Levar para as telas do cinema as aventuras do fantasminha “Pluft” é um verdadeiro desafio. O longa-metragem, dirigido por Rosane Svartman e produzido pela Raccord, com Clelia Bessa na produção executiva, será a primeira adaptação cinematográfica dessa história, escrita por Maria Clara Machado, em 1955. Trata-se do primeiro filme infantil em 3D estéreo do Brasil. A técnica, já adotada em grandes produções internacionais, vem sendo realizada pela equipe da O2 Pós.

A produção utilizou duas câmeras captando imagens ao mesmo tempo, uma para cada olho, que vai levar ao público a sensação de profundidade nas cenas.

O projeto do filme começou ainda em 2016 e contou com o acompanhamento da O2 Pós nas três etapas de filmagem. As paisagens naturais da praia de Sibaúma, em Tibaú do Sul (RN), vão servir de cenário para a casa do fantasminha e de sua família no alto de um penhasco.

No Rio de Janeiro, no começo do ano, foram filmadas as cenas internas do sótão, da casa do Pluft e da taverna. No segundo semestre, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, o maior desafio: as cenas dentro da piscina.

“Pluft” mostra a inesperada amizade entre um fantasma (Cleber Salgado), que morre de medo de gente, e a menina Maribel (Lola Belli). Ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau (Juliano Cazarré), que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano), muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota. Eles não chegam nunca e ela acaba conhecendo Pluft e sua família. O ator Gregório Duvivier faz uma participação especial como o apresentador de um show na taverna dos piratas.

Leia matéria sobre o filme, publicada na Revista de CINEMA.