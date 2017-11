De 30 de novembro a 13 de dezembro, o público brasileiro terá a chance de conferir uma retrospectiva completa da obra dos irmãos Maysles. A mostra Irmãos Maysles – A Disciplina do Olhar exibirá 30 filmes, entre curtas, médias e longas, e promoverá debate e masterclass, na Caixa Belas Artes, em São Paulo.

Pioneiros do Cinema Direto, nas décadas de 60 e 70, Albert e David Maysles surgiram como uma revolução estilística no gênero. Apoiados, principalmente, nas novas técnicas disponíveis, eles propunham uma captação da realidade no seu estado mais puro, aproveitando do uso de uma câmera móvel no ombro e do som direto. O objetivo era retratar o mundo real como se a câmera não estivesse presente, criando uma liberdade para filmar que, até então, não se tinha.

A partir desse método de fazer cinema, os irmãos Maysles realizaram mais de 40 documentários, alguns deles de grande sucesso, como o Grey Gardens (1975), que retrata a vida das irmãs Beale, parentes de Jacqueline Kennedy, Caixeiro-Viajante (1968), que conta a história de um grupo que tenta vender bíblias caras a católicos de baixa renda, e Gimme Shelter (1970), sobre a turnê norte-americana do Rolling Stones em 1969, que terá uma exibição especial na mostra, em 35mm, no dia 2 de dezembro.

Além da exibição de filmes, a mostra discutirá o pensamento do Cinema Direto e suas implicações nas produções contemporâneas. O dramaturgo e escritor Jonathan B. Vogels dará a masterclass sobre a filmografia dos irmãos Maysles. Autor do livro The Direct Cinema of David and Albert Maysles, a maior publicação inteiramente dedicada à obra dos cineastas nos EUA, Vogels discutirá a trajetória da dupla e o Cinema Direto. As inscrições para participar do evento estão abertas através do site http://www.mostramaysles.com.br/masterclass.php.

O documentarista João Moreira Salles se junta à doutora em Cinema Patrícia Mourão no debate ”Nem moscas nem paredes: empatia e dramaticidade no cinema dos Irmãos Maysles”, para discutir o Cinema Direto, com foco na obra dos cineastas, e seus desdobramentos.

A mostra tem curadoria de Angelo Defanti, Felippe Mussel e Nina Kopko, realização da Boulevard Filmes e apoio do Maysles Films, instituto que preserva a filmografia dos irmãos Maysles.

A programação completa está disponível no site www.mostramaysles.com.br.

Mostra Irmãos Maysles – A Disciplina do Olhar

Data: 30 de novembro a 13 de dezembro

Local: Caixa Belas Artes Sala Aleijadinho – Rua da Consolação, 2423 – (11) 2894-5781

Ingressos: R$10,00 inteira, R$5 meia e R$35,00 passaporte para todos os filmes da mostra

Bilheteria: das 13h até 20 minutos após o início da última sessão.

Lotação: 144 lugares

Horários: 16h (todos os dias), 18h30 (todos os dias) e 23h30 (aos sábados)

Acesso para pessoas com deficiência