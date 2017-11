Lamparina da Aurora é um suspense psicológico, que conta a estória de um casal de idosos que recebe todas as noites a visita de um jovem misterioso. Assim como fez o diretor Tengiz Abuladze, em The Plea (1967) – filme inteiramente baseado na poesia de Vazha Pshavela – Frederico Machado fez Lamparina da Aurora baseado na obra poética de seu pai, o poeta Nauro Machado (in memoriam). O diretor, porém, foi além: não apenas incorporou os versos, como também pôs o próprio poeta a declamar a estória. Nauro Machado interpreta um ser onisciente, que ora aclara, ora obscurece os mistérios da trama. Com uma fotografia impecável e a preciosa narração do consagrado poeta maranhense, o longa é uma fábula sobre o tempo, o limbo e a solidão.

O filme é o terceiro longa-metragem de Frederico Machado, que já dirigiu O Exercício do Caos e O Signo das Tetas. Diferentemente dos filmes anteriores, em Lamparina da Aurora a opção do diretor foi de fazer um filme menos hermético e com maior investimento na produção e direção de arte. O enxuto elenco conta com três atores experientes – Buda Lira (Aquarius), Antônio Sabóia (O Lobo Atrás da Porta) e Vera Leite – que se comunicam entre si, em cena e com o público, de forma tão concreta que dispensa a oralidade.

A trama segue o ritmo da poesia de Nauro Machado e vai do fantasmagórico ao onírico, sem comprometer o alcance da experiência cinematográfica para o espectador ou prejudicar a transcendência de seu significado.

Rodado em uma única locação, um casario antigo cercado de belas paisagens nos arreadores de São Luís do Maranhão, Lamparina da Aurora poderia ter sido filmado em qualquer lugar do mundo, vez que traz uma história tão universal quanto são os simbolismos dos sonhos.

O filme teve sua estreia em janeiro deste ano, na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, onde ganhou o prêmio de melhor filme (prêmio Carlos Reichenbach), na mostra competitiva Olhos Livres. Segue seu caminho por festivais nacionais e internacionais, como o 40º Festival Guarnicê (Maranhão-Brasil), onde ganhou seis prêmios, o Festival FilmFest Kitzbuhel (Áustria) e o 34º Festival de Cinema de Bogotá (Colômbia).

Com distribuição da Lume Filmes, chega aos cinemas no dia 30 de novembro.

Leia aqui matéria sobre o filme, publicada na Revista de CINEMA.