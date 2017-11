A fim de dar visibilidade aos jovens que estão entrando na competitiva indústria audiovisual, o Latin American Training Center-LATC anunciou uma nova ferramenta para a divulgação de projetos audiovisuais (ficção e documentário) para estudantes e recém-formados que estão em busca de apoio para financiamento, coprodução, crowdfunding, distribuição, serviços de pós-produção, entre outros.

Através de sua nova parceria com o FORCINE, o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o LATC oferece esta plataforma em seu site, exclusivamente, a estudantes no último período e recém-formados (até um ano) das escolas associadas ao FORCINE, sociedade civil sem fins lucrativos que congrega e representa de forma permanente as instituições e os profissionais brasileiros dedicados ao ensino de cinema e audiovisual, visando o desenvolvimento e o fortalecimento dessa atividade. Atualmente, estão associadas 24 escolas de cinema.

Esta nova plataforma faz parte da missão da LATC de apoiar os novos profissionais da indústria audiovisual latino-americana e irá gerar grande visibilidade para os projetos, que serão disponibilizados a produtores de toda a América Latina, e até mesmo de outras regiões. Os produtores interessados entrarão diretamente em contato com os estudantes, sem o intermédio do LATC.

Os interessados em utilizar esse espaço de divulgação, cedido de forma gratuita, devem preencher a Ficha de Solicitação (disponível no site www.latamtrainingcenter.com), com informações resumidas do projeto, uma pequena biografia do responsável, um link e/ou e-mail para contato e uma imagem promocional, que será divulgada no site e nas redes sociais do LATC. A ficha deve ser enviada para Tiago Elídio (tiago.latc@gmail.com), que verificará as informações e avaliará se o projeto está em conformidade com o perfil do LATC e de seus parceiros. Será divulgado um projeto por semana, por ordem de chegada da solicitação e ele ficará disponível durante um mês.

Junto com a ficha, deverá ser encaminhada carta/ofício da escola confirmando que o aluno está regularmente matriculado no último período. Recém-formados (até um ano) podem encaminhar uma cópia do diploma ou documento de conclusão.

As instituições de ensino com cursos da área do audiovisual associadas ao FORCINE são:

Cinema e Audiovisual – Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Cinema – Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP

Cinema e Audiovisual – Universidade Estadual de Goiás – UEG

Cinema e Audiovisual – Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA

Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação – Centro de Artes – Universidade Federal de Pelotas – UFPEL

Audiovisual e Publicidade – Faculdade de Comunicação Social – Universidade de Brasília – UnB

Cinema – Comunicação Social – Universidade Potiguar – UNP

Cinema de Animação e Artes Digitais – Escola de Belas Artes – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Cinema e Audiovisual – Universidade Anhembi Morumbi- UAM

Cinema e Audiovisual – Instituto de Artes e Comunicação Social – Universidade Federal Fluminense – UFF

Cinema e Audiovisual – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB

Cinema e Realização Audiovisual – Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

Cinema e Vídeo – Curso de Comunicação Social – Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC

Cinema – Comunicação Social – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO

Cinema – cursos de curta duração – Academia Internacional de Cinema – AIC

Cinema – Faculdade de Comunicação – Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP

Cinema – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Comunicação (habilitações) – Escola de Comunicação – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Imagem e Som – Departamento de Artes – Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR

Midialogia – Instituto de Artes – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Superior do Audiovisual – Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo – USP

Tecnologia em Produção Audiovisual – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Cinema e Audiovisual – Universidade Federal do Pará

