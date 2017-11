John Akomfrah © Jack Hems

De 15 de novembro a 4 de dezembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo apresenta retrospectiva inédita com os filmes de John Akomfrah, cineasta pioneiro na abordagem de vanguarda sobre a diáspora africana. A obra de Akomfrah é reconhecida por atentar à luta contra a opressão racial e denunciar as ramificações contemporâneas do colonialismo. A mostra incentiva o debate durante o mês da Consciência Negra e traz ao país, pela primeira vez, o renomado historiador da arte Kobena Mercer (Universidade de Yale). Especialista na arte da diáspora africana, ele apresenta uma aula magna sobre a obra de Akomfrahem, no dia 27 de novembro, às 19h, no CCBB.

A retrospectiva O cinema de John Akomfrah – Espectros da diáspora reúne 16 obras do cineasta, a maioria inédita no Brasil, entre filmes de ficção, documentários e videoinstalações. Partindo da cinematografia do realizador ganês-britânico, a mostra apresenta um amplo painel sobre a dispersão das culturas de matriz africana no ocidente, traçando um percurso que cobre desde as raízes da escravidão, em trabalhos como Tropykos (2015), a obras de ficção científica de inspiração afro-futurista, como O Último Anjo da História (1995).

Nascido em Gana, em 1957, Akomfrah emigrou para a Inglaterra ainda na infância. Durante a década de 1980, Akomfrah participou intensamente do movimento de cineclubes e oficinas de cinema, que emergia nos bairros de imigrantes da Inglaterra. Neste período, fundou o Black Audio Film Collective, coletivo de artistas cuja atuação seria decisiva para dar visibilidade à questão diaspórica no interior da cultura inglesa.

Nas décadas seguintes, Akomfrah aprofundaria as experimentações com imagens de arquivo, traço definidor de sua estética. Neste sentido, seus filmes seriam celebrados pelo modo como as imagens do passado dialogam com citações literárias ou relatos ficcionais, nos quais o diretor emprega uma linguagem fortemente inspirada na história da arte. Seus filmes são celebrados pelo forte apelo literário. Em longas como As Nove Musas (2011), por exemplo, a mitologia grega e as migrações de caribenhos à Grã-Bretanha do segundo pós-guerra coabitam o mesmo plano. Neste e em outros trabalhos, o artista faz um cinema permeado de referências a escritores cuja sensibilidade dialoga com seus filmes.

A questão da diáspora africana na obra de Akomfrah ganha ressonância ainda nos diálogos imaginários mobilizados por ele com figuras seminais da cultura negra. O artista dedicou filmes a personagens históricos na luta política antirracista, como MalcolmX, Martin Luther King e Stuart Hall. Longe de serem documentários convencionais, cada um desses filmes – todos eles incluídos na retrospectiva – tomam o relato biográfico como premissa para um salto na experimentação, do lugar do imigrante em nosso tempo.

Além dos filmes de Akomfrah, serão exibidos ainda dois filmes de ReeceAuguiste, um dos mais proeminentes artistas do Black Audio Film Collective. A retrospectiva inclui também uma sessão especial do filme Borderline (1930), de Kenneth Macpherson. Clássico do cinema silencioso de vanguarda do Reino Unido, o filme parte de um triângulo amoroso interracial para fazer considerações sobre relações interraciais, preconceito, tratamento de classe, questões de gênero e sexualidade.

Em 23 de novembro, o CCBB promove também um debate sobre a mostra, aberta ao público, com mediação de Rodrigo Sombra e participações de Luiz Carlos dos Santos (jornalista e sociólogo) e Heitor Augusto (crítico de cinema). O debate ocorrerá às 19h, no CCBB, e será acompanhada por tradução em LIBRAS. Também será promovida aula magna com o professor Kobena Mercer (Yale University), no dia 27/11, às 19h. Pupilo de Stuart Hall, de quem editou a mais recente coleção publicada nos EUA, Kobena Mercer é um dos mais renomados historiadores da arte dedicados às práticas artísticas da diáspora africana nos EUA e no Reino Unido. Ele virá ao Brasil pela primeira vez para uma aula magna sobre o legado de John Akomfrah.

Durante a retrospectiva, será lançado livro-catálogo com informações sobre a retrospectiva, textos e entrevistas de Akomfrah inéditos no país. A publicação contará com artigos dedicados a Akomfrah escritos por ensaístas, críticos e curadores estrangeiros publicados no Brasil pela primeira vez, incluindo nomes como o próprio Kobena Mercer, Kodwo Eshun e Okwui Enwezor, curador da Bienal de Veneza de 2015. Todo o material ficará disponível no site da mostra mostraakomfrah.com.br, onde também pode ser conferida toda a programação.

Mostra O Cinema de John Akomfrah

Data: 15 de novembro a 4 de dezembro

Local: CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – São Paulo/SP – Acesso ao calçadão pelas estações Sé e São Bento do Metrô – (11) 3113-3651/3652