São Paulo recebe o Cine Pedal Brasil. O evento ocupa o Parque Villa Lobos, com a exibição de filmes projetados a partir da energia gerada por meio de bicicletas pedaladas pelo público participante. O Cine Pedal Brasil começou no Rio de Janeiro em 2016, passou por Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Pato Branco, Piracicaba e agora volta a São Paulo, nos dias 4 e 5 de novembro.

Para participar pedalando e gerando energia, os interessados devem se inscrever no local, no estande de credenciamento de voluntários. Para animar o público, além da exibição dos filmes e dos diálogos com especialistas, o evento conta ainda com food bikes. O Circuito é um programa pra toda a família e opção de lazer para quem vai de bicicleta ou não. O espaço terá tatames e cadeiras para quem quiser apenas chegar e assistir aos filmes.

Os longas exibidos serão Bicicleta Brasil, de Renata Falzoni; Efeito Casimiro, de Clarice Salby; Sistema Solar, de Matheus Malafaia; e Pinóquio, de Anna Justice.

O Cine Pedal Brasil já esteve presente em 34 municípios e já atingiu mais de 1 milhão de pessoas, gerando mais 9.600 kw de energia por evento. A iniciativa pretende chegar a outras cidades do país e, para isso, está aberta a novas parcerias e apoiadores.

O Cine Pedal Brasil transcende o entretenimento e promove uma experiência única de coletividade. Idealizado pela produtora Inffinito e apresentado pela Raízen, o festival circulou, em sua primeira edição, por várias capitais brasileiras com uma proposta de inovação aliada à tecnologia.

A infraestrutura do Cine Pedal Brasil conta com 14 bicicletas fixas e 10 bases onde o público poderá encaixar suas próprias bikes, de qualquer modelo, desde infantis até adultos. O festival também disponibiliza um pedal manual que pode ser utilizado por cadeirantes, crianças e idosos. Ao serem pedaladas, as bicicletas produzirão a energia motriz (energia mecânica gerada por meio de movimentos contínuos), que será recebida por um equipamento condensador responsável por alinhar toda a energia gerada e que, em seguida, a redistribuirá para o projetor e para os equipamentos de som e iluminação utilizados no evento.

Os participantes precisam gerar no mínimo 1.300 watts para o cine funcionar. No local, haverá um sinalizador exibindo, em tempo real, quantos watts estão sendo gerados. A energia produzida pelos participantes voluntários também poderá ser utilizada no carregamento de dispositivos eletrônicos do público presente.