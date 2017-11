Depois de passar por dois importantes festivais internacionais: Berlim e Sundance, abrir o Festival de Brasília e participar da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, ”Não Devore meu Coração!”, longa nacional estrelado por Cauã Reymond, com participação especial de Ney Matogrosso e direção de Felipe Bragança, estreia nesta quinta-feira, 23 de novembro, em 51 cidades e 94 salas do circuito brasileiro. O elenco do filme também inclui os atores Cláudia Assunção (“Hoje”) e Leopoldo Pacheco (novela “Velho Chico”).

No filme, Joca, um menino brasileiro de 13 anos, e Basano La Tatuada, uma menina indígena paraguaia, vivem na fronteira entre os dois países. Joca está apaixonado por Basano e busca fazer de tudo para conquistar seu amor, mesmo que para isso ele tenha que enfrentar as violentas memórias da Guerra do Paraguai e os segredos de seu irmão mais velho, Fernando (Cauã Reymond), um misterioso agroboy envolvido com uma gangue de motociclistas da região.

A história de “Não Devore meu Coração!” é inspirada em contos de Joca Reiners Terron.