Primeiro documentário do cineasta Heitor Dhalia, On Yoga: Arquitetura da Paz é baseado no livro “On Yoga: The Architecture of Peace” (editora Taschen/2015), do renomado fotógrafo norte-americano Michael O’Neill. O filme foi exibido no Festival do Rio e na sessão Perspectiva Internacional da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O documentário chega aos cinemas no dia 16 de novembro e conta a história dos dez anos em que o fotógrafo passou registrando os grandes mestres da yoga. O filme foi idealizado como uma extensão profunda da obra original, ao colocar questões humanas a partir da perspectiva atual e misturá-la com elementos de movimento e som experimental, o que resulta em uma nova visão da arte da yoga.

No início de 2016, Heitor Dhalia e Michael O’Neill viajaram juntos para conduzir entrevistas com gurus e grandes mestres da yoga, em várias partes da Índia, incluindo o Festival Internacional de Yoga em Rishikesh, bem como o Mela Festival Kumbha, em Haridwar. Já no mês de junho do mesmo ano, cineasta e fotógrafo finalizaram as filmagens do documentário em Nova York, onde conversaram com grandes pensadores, médicos indianos e americanos, além de professores iogues.

Michael O’Neill é um dos fotógrafos mais respeitados do mundo. Ele trabalhou muitos anos para as publicações Fortune, Vanity Fair, The New York Times Magazine, Life, Rolling Stone, Time e Newsweek, além de inúmeros outros clientes, para os quais fotografou grandes artistas e celebridades. Depois de uma carreira de 35 anos carregando sua câmera, torcendo seu pescoço e comprometendo a sua postura, ele precisou passar por uma cirurgia em sua coluna vertebral. O procedimento, no entanto, resultou na paralisia do seu braço direito. O’Neill poderia ter aceitado seu destino e o final de sua carreira, mas ele escolheu outro caminho: estudar meditação, usar hidroterapia para recuperar o movimento e a yoga para equilibrar o sistema nervoso. Após um ano, ele foi capaz de mover seu braço novamente. Foi assim que a yoga e a meditação tornaram-se indispensáveis em sua vida, começando essa jornada, que agora será compartilhada com o Brasil.

Em uma produção da Paranoid Filmes, Urso Filmes e Michael O’Neill Studio, formando assim uma coprodução Brasil-Estados Unidos, On Yoga: Arquitetura da Paz foi um dos finalistas da categoria no londrino Raindance Film Festival, que marcou sua estreia mundial.