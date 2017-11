A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram nesta quarta-feira, 29 de novembro, o resultado preliminar da Chamada Pública PRODAV 07/2017 – Suporte Automático – Desempenho Artístico, do Programa Brasil de Todas as Telas. Após a análise da documentação dos 25 envelopes recebidos, 15 inscrições foram deferidas e 10 foram indeferidas.

As empresas produtoras independentes têm até o dia 11 de dezembro para apresentar recursos relativos aos atos de deferimento ou indeferimento da inscrição pela Comissão e ao resultado preliminar da pontuação. O recurso deve ser encaminhado, impresso e assinado, para o Escritório Central da ANCINE. Só será aceita documentação comprobatória postada por via expressa até esta data.

O edital premia empresas produtoras em razão do desempenho de suas obras, medido pela indicação e/ou premiação em festivais nacionais e internacionais. São R$ 20 milhões a serem divididos entre as produtoras responsáveis pelas dez obras lançadas em 2015, que obtiverem as maiores pontuações, com base na participação ou premiação em uma lista de festivais nacionais e internacionais. O cálculo será realizado através da divisão do valor total de recursos disponibilizados na Chamada, pela soma das pontuações das dez primeiras colocadas, multiplicando-se o resultado pela pontuação individual de cada obra.

Clique aqui para acessar a ata e ver a classificação das empresas produtoras e suas devidas pontuações.