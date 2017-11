"O Insulto", de Ziad Doueiri

Acontece na cidade de São Paulo, entre os dias 23 e 29 de novembro, a primeira edição do Panorama do Cinema Libanês “Este é o Líbano”. Realizado pelo Instituto de Cultura Brasil Líbano (ICBL), o evento trará ao Brasil uma mostra relevante da ​produção cinematográfica libanesa contemporânea, possibilitando um prazeroso mergulho no diversificado universo do cinema daquele país, hoje representado por uma nova geração de cineastas, roteiristas e jovens talentos, premiados em diversos festivais internacionais, como Cannes, Toronto, Veneza, entre outros.

Com mais de 20 filmes na programação, a abertura do evento acontece no Reserva Cultural, no dia 21, às 19h30, para convidados, com a exibição do filme inédito “O Insulto”, dirigido por Ziad Doueiri, com distribuição no Brasil já garantida pela Imovision. O longa é o escolhido pelo Líbano para concorrer à uma vaga ao Oscar 2018.

O filme relata a história de Toni, um cristão libanês, que sempre rega as plantas de sua varanda, e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado palestino. E assim começa um caso de julgamento que toma uma dimensão nacional.

Com uma população total menor que a de muitos Estados brasileiros, o Líbano é um país de muitos contrastes e belezas, com uma produção cinematográfica surpreendente para o tamanho do seu território, contando com inúmeros festivais e mostras realizados anualmente.

Depois de uma apurada seleção, foi escolhido o melhor do cinema libanês, contemplando filmes premiados e com diferentes perfis. A mostra estará em cartaz no Espaço Itaú de Cinema Augusta e no Espaço Itaú de Cinema Botafogo, no Rio de Janeiro.

Entre as atrações, estão “Peur de Rien”, de Danielle Arbid, “Waves 98”, de Ely Dagher, ganhador da Palma de Ouro em Cannes 2015 de melhor curta-metragem, e “Ghadi”, de Amin Dora. Dois elogiados documentários abrilhantam a mostra: “The Lebanese Rocket Society”, de Khalil e Joanna Joreige, e “Ya Omri”, de Hady Zaccak.

A programação completa está disponível no site www.esteeolibano.com.br.

Mostra Este é o Líbano

Data: 23 a 29 de novembro

Local: São Paulo – Espaço Itaú de Cinema Augusta

Ingressos: entrada gratuita – inscrições pelo site