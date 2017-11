Terninaram, no Rio de Janeiro, as filmagens da comédia romântica Missão Cupido. Dirigido por Rodrigo Bittencourt, o longa retrata uma batalha entre a Morte, interpretada por Ágatha Moreira, e um Anjo da Guarda, papel de Lucas Salles, pela vida e pelo coração de Rita, vivida por Isabella Santoni. Também estão no elenco Victor Lamoglia, Thais Belchior e Rafael Infante, além de participações especiais de Guta Stresser, Kiko Mascarenhas e Thalita Rebouças.

O terceiro longa-metragem de Rodrigo Bittencourt (“Totalmente Inocentes” e ” Real: o Plano por Trás da História”) foi rodado entre o Rio de Janeiro, em locações como a Praia de Grumari, Horto e Ipanema, e Nova Friburgo. Com roteiro e trilha sonora assinados por ele e produção de Clélia Bessa, da Raccord, o filme tem coprodução da Paramount Pictures e distribuição da H2O Films.

Para contar a história de Rita (Isabella Santoni) e de seu relapso anjo da guarda, Miguel (Lucas Salles), Rodrigo Bittencourt lança mão de uma narrativa pop e de uma estética surrealista, com o ritmo clipado que já se tornou sua marca registrada.

O roteiro é irreverente do início ao fim. Sem ter noção do poder de suas palavras, o anjo Miguel profetizou alguns dos problemas que perseguem sua protegida, como o estigma de jamais encontrar um amor. O que ele não esperava é que Rita fosse cair nos encantos da Morte (Agatha Moreira), que assume a forma de uma mulher sexy e aparece para colocar em cheque a certeza da moça de que jamais se apaixonaria.

Miguel recebe uma ordem vinda diretamente do Todo Poderoso, o presidente da Miracle (Rafael Infante), uma agência de seguros de vida da qual os assegurados são os seres humanos e os funcionários são anjos contratados pela empresa. Mesmo a contragosto, Miguel deve descer à Terra e resolver os problemas de Rita. Para isso, vai precisar lidar com emoções tipicamente humanas e travar duelos emocionantes e surreais com a Morte.