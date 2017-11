Rúcula com tomate seco é a pizza preferida de Pablo (Arthur Vinciprova) e Suzana (Juliana Paiva), casal que se conhece na sala de espera da clínica psiquiátrica do pai dele e marca o primeiro encontro na pizzaria, bem ao gosto dos jovens que representam. O sabor meio exótico é também a metáfora do relacionamento dos dois, algumas vezes amargo, como a rúcula, outras doce, como o tomate. Baseado na peça de teatro homônima, escrita por Arthur Vinciprova, a comédia romântica “Rúcula com Tomate Seco”, produzida pela Venkon Produções e Maiss Entretenimento, estreia no dia 23 de novembro nos cinemas.

Escrito e dirigido por Vinciprova, o filme mostra, de forma não linear, todo o ciclo do relacionamento do casal: o início, quando se conheceram, os momentos de paixão, o término e o reencontro. Após três anos de namoro, e há seis meses separados, Arthur e Suzana se esbarram na boate e vão parar em um quarto de motel de beira de estrada, onde embarcam em uma longa e divertida DR.

O sucesso da peça, que ficou em cartaz de 2013 a 2017, levou Arthur a transpor a história para o telão, incentivado pelo público e amigos, que viam uma estética de cinema na montagem. Uma das referências para a versão cinematográfica é “Pequeno Dicionário Amoroso”, de Sandra Werneck, clássico lançado há 20 anos e que fez enorme sucesso ao contar a história do amor de um casal em verbetes. Daniel Dantas, que formava o par com Andréa Beltrão, vive o pai de Pablo, convite de Arthur em uma clara homenagem ao filme predecessor.

Além de Daniel, também estão no elenco Gisele Fróes, Camila Amado e Rafael Zulu, que se prepara para viver o polêmico papel de amante do médico interpretado por Eriberto Leão na novela “O Outro Lado do Paraíso”. Fã da peça e amigo de Arthur, Zulu ganhou o papel escrito especialmente para ele, justamente por seu envolvimento com o espetáculo. A outra participação estelar coube ao cantor sertanejo Lucas Lucco, que vem se dedicando cada vez mais à carreira de ator.

Já para viver a Sussu, apelido de Suzana no filme, o nome de Juliana Paiva foi o primeiro que veio à cabeça de Arthur e de outros membros da produção. Fenômeno nas redes sociais, com seis milhões de seguidores, Juliana está muito à vontade como Suzana, uma jovem que vive os dilemas do namoro, ao mesmo tempo vulnerável às instabilidades de toda mulher.

Com uma carreira de 10 anos no teatro e nove espetáculos no currículo, Arthur assina a direção em seu primeiro longa-metragem. Formado em Cinema, dirigiu o premiado curta-metragem “Pedro, Ana e a Verdade”, com Bianca Comparato, e trabalhou como roteirista, ator e produtor, em “Turbulência”, lançado em 2015. Rodado no Sul Fluminense, “Rúcula com Tomate Seco” traz belas imagens do Parque Nacional de Itatiaia, e foi todo filmado em Volta Redonda e Resende, cidade natal de Arthur.