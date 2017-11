O mercado audiovisual está próximo de vivenciar a maior quebra de paradigma do conceito de imagem. O que hoje é feito no estúdio em gravação, em pouco tempo, será feito na etapa de pós-produção, em edição. Esse é o tema da palestra Novas tecnologias da imagem – Vídeo 360, realidade virtual e realidade aumentada, que o analista técnico de audiovisual do Sistema FIRJAN, André Scucato, apresentará nas três edições gratuitas do Giro Audiovisual: 24/11, em Nova Friburgo; 27/11, no Rio de Janeiro; e 1º/12, em Petrópolis.

Ele afirma que a construção da linguagem ficará em evidência, uma vez que não será mais necessário despender tanto tempo para a parte técnica. Em decorrência dessas revoluções tecnológicas, o perfil dos profissionais desse setor também mudará.

Mais informações e inscrições gratuitas, pelo site http://www.firjan.com.br/eventos/giro-audiovisual-13.htm.