A TV Brasil vai exibir, em 2018, os nove curtas-metragens finalistas do Prêmio Brasil de Cinema Infantil, que participam do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI). A exibição será possível graças à parceria entre a TV Brasil e o festival. Atualmente, a grade da TV Brasil dedica mais de sete horas diárias à programação infantil.

Foram selecionadas nove obras audiovisuais de curta-metragem para serem exibidas na TV Brasil em 2018, incluindo primeiro, segundo e terceiro lugares. O Prêmio Brasil de Cinema Infantil tem três categorias: histórias animadas, histórias curtas e mostra teen.

O Festival acontece entre os dias 2 e 12 de novembro, em Aracaju, Salvador e Natal. No Rio de Janeiro e Niterói, será entre os dias 24 de novembro e 3 de dezembro. As obras vencedoras serão escolhidas por um júri de crianças, no dia 6 de novembro, em Natal (RN), e a premiação ocorrerá na mesma data e local.

Confira os finalistas:

Categoria: Histórias Animadas

Meus Vizinhos de Árvores, de Alexandre S. Matos e Emanuel Barroso (RJ)

Caminho dos Gigantes, de Alois Di Leo (SP)

Eric Acorde, de Telmo Carvalho (CE)

Categoria: Histórias Curtas

A Luta, de Bruno Bennec (RJ)

Lá do Alto, de Luciano Vidigal (RJ)

Médico de Monstro, de Gustavo Teixeira (SP)

Categoria: Mostra Teen

Estranho Ímpar, de Beto Oliveira (SP)

O Espírito do Bosque, de Carla Saavedra Brychcy (SP)

Xavier, de Ricky Mastro (SP)

Ao todo, foram avaliados 160 curtas-metragens brasileiros. Em 2017, o Prêmio Brasil de Cinema Infantil soma R$ 45 mil em prêmios. O Festival Internacional de Cinema Infantil é o único evento de cinema dedicado ao público infanto-juvenil com abrangência nacional. Este ano chegou à 15ª edição.