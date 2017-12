A bela e jovem dona de casa Severine Serizy (Catherine Deneuve) não consegue conciliar sua fantasia masoquista com a vida cotidiana ao lado do zeloso marido Pierre. Quando seu amigo Henri menciona um secreto bordel de classe alta, dirigido por Madame Anais, Severine decide visitá-lo e, eventualmente, passa a trabalhar lá durante o dia sob o nome de Bela da Tarde. Porém, quando um de seus clientes se torna possessivo, ela precisa tentar voltar à sua vida normal.

Premiado no Festival de Veneza de 1967 (Leão de Ouro & Pasinetti Award) e uma bela indicação de melhor atriz por parte de Catherine Deneuve, no Festival de BAFTA Awards de 1969, “A Bela da Tarde” retorna aos cinemas, após 50 anos, no dia 7 de dezembro, com distribuição da Zeta Filmes.