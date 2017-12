“Altas Expectativas”, que fez sua estreia mundial no Festival de Montreal, no Canadá, e recebeu Menção Honrosa na Mostra Geração do Festival do Rio, é o primeiro longa-metragem dirigido e assinado em conjunto por Álvaro Campos e Pedro Antônio, também responsáveis pelo roteiro da produção. O filme marca ainda o debute de Gigante Leo como protagonista nos cinemas. A produção foi inspirada no romance do humorista com a sua esposa Carol. Anteriormente, o casal participou do curta-documentário “Leo & Carol”, também de Álvaro Campos, premiado Melhor Curta-documentário do Festival Inclús, de Barcelona, depois de ter conquistado o mesmo prêmio no Festival Sur Le Handicap, em Cannes.

O humorista foi o vencedor do Prêmio Multishow de Humor em 2012 e, no ano seguinte, fez sua estreia no cinema participando do filme “O Concurso”, de Pedro Vasconcelos. É ainda autor de seu próprio stand up comedy, “Verticalmente Prejudicado”, e já fez diversas participações na TV, como na novela “Novo Mundo” (Rede Globo, 2017) e na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo” (Rede Globo, 2016).

No longa, Gigante Leo interpreta Décio, um treinador de cavalos verticalmente desfavorecido. Entre adestrar os animais e controlar o temperamento forte de sua joqueta e melhor amiga Lia (Maria Eduarda Carvalho), ele não tem tempo para muita coisa. Sua vida tem uma reviravolta quando ele conhece Lena (Camila Márdila), uma jovem melancólica que herdou um café no Jockey Clube do Brasil. Para conquistar Lena, Décio vai ter que espantar outros pretendentes, a tristeza da moça e até seus próprios medos.

Além deles, o elenco conta ainda com Felipe Abib, Milhem Cortaz, Pedro Sol, e participações especiais de Fabiana Karla, Tiago Abravanel e Augusto Madeira. Felipe Abib interpreta Tassius, dono de um bar com apresentações de stand up comedy, que ajuda a aflorar o lado comediante do tímido Décio. Enquanto Milhem Cortaz vive o playboy Flávio, que faz de tudo para conquistar o coração da comerciante. Pedro Sol interpreta Téo, irmão de Lena.

“Altas Expectativas” é produzido pela 2 Moleques Produções, coproduzido pela Globo Filmes/Telecine e distribuído pela Galeria Distribuidora. A comédia dramática chega aos cinemas no dia 7 de dezembro.