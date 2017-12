O Ambientalista, série de televisão do gênero documentário, é um projeto atemporal e de alcance internacional, por tratar de temas universais, como a dificuldade na gestão de resíduos sólidos, o desmatamento desenfreado que fere a Amazônia a cada dia e a tênue linha entre poder, política e interesses em diversos setores da sociedade brasileira.

Neylor Aarão, ativista e especialista em direito ambiental, é o principal interlocutor com o público da série. Ele é um ambientalista que investiga alguns dos maiores crimes ambientais brasileiros da atualidade, como a permanência de um lixão com 2 mil catadores/dia, há 15 quilômetros da capital federal; os vazamentos de urânio não noticiados na maior planta do mineral na América Latina, localizada em Caitité (BA); a difícil retomada da vida dos atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG); e muito mais.

A série vai mostrar os vários danos socioambientais, pelo olhar das pessoas afetadas e fazer uma investigação de cada caso. Os 10 episódios de O Ambientalista são narrados em tom de suspense, apresentando a cada episódio um cenário de degradação social e/ou contra a natureza. Cada capítulo tem 26 minutos de duração.

O Ambientalista tem como estilo a investigação científica de crimes (CSI), pautada em denúncias da população local, do Ministério Público, de especialistas da área, de organizações não governamentais (ONGs) e também nas próprias investigações de Neylor Aarão, atuante na área de direito ambiental e com ampla experiência no tema.

Da ideia inicial até sua concretização, a produção de O Ambientalista levou três anos. Um dos pontos que contribuíram para o formato final do projeto foi a participação da Guerrilha Filmes no MIPCOM 2014, em Cannes, na França, um dos maiores eventos de audiovisual do mundo.

Depois de montar todo o roteiro e partir para a fase de filmagens, a equipe da Guerrilha Filmes viajou cerca de 10 mil quilômetros Brasil afora, durante 74 dias, passando por Minas Gerais, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Produzida com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), O Ambientalista será exibido a partir do dia 10 de dezembro, pelo CineBrasil TV, cuja transmissora é a SKY.