© Júlia Equi

Até 24 de janeiro de 2018, uma equipe de 130 pessoas, entre artistas, técnicos e produtores, estará imersa no Nordeste do Brasil e em Orlando (EUA) para rodar “Lucicreide Vai pra Marte”, longa-metragem protagonizado por Fabiana Karla.

O filme leva para a tela grande a personagem Lucicreide, interpretada por Fabiana durante anos no programa Zorra Total (TV Globo). Lucicreide foi criada pela atriz em 1989, inspirada nas mulheres nordestinas que a rodeavam.

No filme, Lucicreide, depois de perder o controle de sua casa e seus cinco filhos, aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem ao Planeta Vermelho e é inscrita pelo filho de seus patrões. Assim, acredita que deixará todos felizes.

Produzido pela ZQuatro Studio, este é o primeiro longa-metragem dirigido por Rodrigo César, depois de mais de dez anos à frente do programa de humor “Papeiro de Cinderela”, sucesso no Nordeste. A ideia de fazer o filme “Lucicreide Vai pra Marte” surgiu de um encontro entre Rodrigo e Fabiana, em 2015. O roteiro do longa é de Cadu Pereiva, Chico Amorim e Dadá Coelho.

As filmagens acontecem nas cidades de Olinda e Recife, além do Kennedy Space Center, o parque da NASA em Orlando, EUA. É a primeira vez que um filme brasileiro será rodado na NASA, algo que se tornou possível graças ao astronauta brasileiro Marcos Pontes, único do país a ter ido ao espaço. Marcos é consultor do filme e fez todo o diálogo com a NASA.

“Lucicreide Vai pra Marte” terá muitos efeitos especiais. A pós-produção também será feita pela ZQuatro Studio e tem a supervisão de Marcelo Vaz.

Além de Fabiana Karla, o filme tem no elenco Adriana Briolli, Paulinho Serra, Cacau Hygino, Lucy Ramos, Isio Ghelman, Jeison Wallace, Isaac Du Vine, Riba Carlovich, Bianca Joy e Renato Chocair. A estreia está prevista para 2018.

Orçado em R$ 5.698.792, a comédia, com o maior valor já disponibilizado pela Ancine para uma produção fora do eixo Rio-São Paulo, é uma coprodução 20th Century Fox, Telecine e Globo Filmes. A distribuição será da Downtown Filmes.