A comercialização, distribuição e regulação de produtos audiovisual, nos mercados norte-americano e europeu são temas do Seminário Internacionalização Audiovisual, que o Sistema FIRJAN e o Sicav apresentam nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro. O evento gratuito apresentará a consolidação dos aprendizados obtidos pela missão, composta por especialistas e produtores fluminenses, que participou da American Film Marketing (AFM), na Califórnia, no Estados Unidos, no início de novembro. O AFM é considerado um dos principais mercados de negócios de audiovisual no mundo.

Participam da mesa redonda os representantes das seguintes produtoras: Juliana Wanderley Reis, da Escrevendo & Filmes; Malu Miranda, da Lupa Filmes; Rosane Svartman, da Raccord Produções; Silvia Fraiha, da Abacaxi Filmes; Joana Nin, da Sambaqui Cultural; e o consultor jurídico, Marcelo Goyanes.

Informações e inscrições estão disponíveis em http://www.firjan.com.br/eventos/seminario-internacional-audiovisual.htm.