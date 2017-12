Diretor Gustavo Vinagre © Matheus Rocha

No próximo dia 7 de dezembro, o canal de TV por assinatura Prime Box Brazil estreia a série documental Cinema Diversidade, dirigida por Lufe Steffen. A produção, inédita na televisão, faz um apanhado sobre tudo o que foi e está sendo produzido no cinema brasileiro de temática LGBT.

Composta por dez episódios, a série apresenta entrevistas com 60 profissionais de diversas regiões do país e adeptos de diferentes linguagens cinematográficas, que fazem cinema focados em algum aspecto do universo LGBT. Além das entrevistas, Cinema Diversidade traz trechos dos filmes comentados dando uma visão completa das obras e suas discussões.

A série do Prime Box Brazil, em parceria com a produtora Cigano Filmes, tem como objetivo aproximar ainda mais o cinema com temática LGBT de seu público. Conforme seus idealizadores, falar da produção dos filmes e de seus processos é um meio de aumentar o contato do público com as obras.

Cinema Diversidade será exibida a partir do dia 7 de dezembro, todas às quinta-feiras, às 19h30, com reprises sempre aos domingos, também às 19h30, no canal Prime Box Brazil, 656 da NET/Claro TV, 109 da Vivo TV e 85 da Oi TV.