Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck e Fernando Meirelles, da O2 Filmes, adquiriram os direitos cinematográfico do livro “Pssica” (editora Boitempo), escrito pelo autor paraense Edyr Augusto. A palavra “pssica”, na gíria paraense, significa azar, maldição, e a trama de Edyr Augusto retrata rapto de mulheres, estupros, tráfico de drogas, prostituição infantil, corrupção e outras mazelas sociais. O livro foi eleito pelo jornal Folha de S. Paulo um dos melhores do ano em que foi lançado (2015).

O filme adaptado terá roteiro de Bráulio Mantovani e Fernando Garrido e marcará a estreia do diretor Quico Meirelles à frente de um longa-metragem.

A previsão é que as gravações comecem em 2018 e ocorram em Belém (PA), onde a trama do livro é ambientada. A O2 Filmes, produtora do longa-metragem, buscará atores locais para “Pssica”.

Quico Meirelles foi premiado em julho último no Festival Anima Mundi pela direção do curta-metragem “Sob o Véu da Vida Oceânica”.