"A Margem", de Ozualdo Candeias

O CineSesc realiza a 18ª edição da Retrospectiva do Cinema Brasileiro, de 7 de dezembro a 3 de janeiro. Nesta edição, a curadoria foi realizada pela montadora de cinema Cristina Amaral, pelo crítico de cinema Chico Fireman e equipe do CineSesc. Foi selecionado o total de 55 filmes, sendo 26 longas-metragens de ficção, 24 documentários e cinco curtas, entre os 141 filmes lançados no período de outubro de 2016 a novembro deste ano.

A retrospectiva é uma oportunidade para que os espectadores tenham um panorama da produção cinematográfica nacional e sua diversidade de vozes, estilos e linguagens.

Na abertura da 18ª edição da Retrospectiva do Cinema Brasileiro será exibida a cópia restaurada do filme A Margem, de Ozualdo Candeias, e a exposição Ozualdo R. Candeias, Fotografias, que apresenta uma série de retratos de diretores e técnicos de cinema que atuaram na Boca a partir de experiências com a lente grande angular, registrando os principais personagens que marcaram a história e a efervescência desse lugar. A exposição apresenta também uma seleção de stills do filme A Margem, lançado há 50 anos e considerado pelo Instituto Nacional de Cinema (INC) o melhor de 1967.

18ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro

Data: 7 de dezembro a 3 de janeiro de 2018

Local: CineSesc (244 lugares) – Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César – São Paulo / SP – (11) 3087-0500