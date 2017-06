© Gustavo Galvão

Depois de dirigir o curta “Messalina”, produzir o longa de Gustavo Spolidoro, “Orangotangos”, e coescrever dois roteiros de longas de Gustavo Galvão (“Nove Crônicas para um Coração aos Berros” e “Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa”), além de ser a produtora associada e atuar como assistente de direção em ambos, a cineasta gaúcha Cristiane Oliveira (de pé na foto) encerrou, em junho, as filmagens de seu primeiro longa, “Mulher do Pai”.

Cristiane construiu um bom roteiro, que fala da proximidade perturbadora entre pai e filha, e com ele levantou recursos e uma coprodução Brasil-Uruguai. O filme foi rodado na fronteira entre os dois países, e tem no elenco Marat Descartes e Maria Galant, a adolescente que tem que cuidar do pai cego depois da morte da avó.