Stalker

A mostra Tarkovski – Eterno Retorno, do aclamado diretor russo Andrei Tarkovski (1932/1986), abre a temporada 2017 do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), de 20 de janeiro a 9 de fevereiro. Esta será a primeira retrospectiva integral do cineasta no Brasil, quando serão exibidos todos os seus 11 filmes, em diferentes formatos como 35mm, DCP e digital, produzidos entre 1956 e 1986, além de documentários relacionados ao diretor e à sua obra. Títulos como Stalker, O Espelho e Solaris compõem a programação. A mostra conta ainda com sessões comentadas, cursos e um catálogo que reúne pesquisas e debates sobre a obra do diretor, que em 2016 completa 30 anos de falecimento.

Tarkovski – Eterno Retorno é uma oportunidade de acesso aos trabalhos do cineasta, reconhecido por obras-primas que abordam temáticas universais de maneira poética, simples e potente. Embora seja um dos maiores nomes do cinema mundial, Andrei Tarkovski encontrou barreiras para atingir o grande público por estar inserido em um contexto político e cultural da União Soviética, no auge da Guerra Fria. Mesmo com o difícil acesso às produções soviéticas no ocidente, Tarkovski conquistou prêmios importantes em festivais internacionais, despertando o interesse de cinéfilos e público por conseguir abordar com maestria temáticas sobre a arte e a vida.

A mostra traz ainda uma atenção especial ao processo de criação cinematográfica do cineasta, que, mesmo inserido em um sistema de controle ideológico e artístico, conseguiu imprimir um poética muito particular em consonância com sua visão sobre o homem, a vida e a arte.

A natureza onírica ligada a memórias e à infância, o existencialismo e a espiritualidade são temas recorrentes em sua filmografia. O que amarra todas as suas questões, ou seja, o elemento mais trabalhado por Tarkovski é o tempo, tanto no sentido de construção sensorial narrativa, quanto em relação às reflexões propostas. O cineasta encara a passagem da vida como algo natural, sendo a relação entre vida e morte, o novo e o velho, o fim e o recomeço percebida em várias de suas histórias: a destruição da inocência em A Infância de Ivan (1962), a destruição da arte em Andrei Rublev (1969), a destruição da fé em Nostalgia (1983).

Tarkovski é reconhecido também por explorar todas as potencialidades cinematográficas, conciliando questões afetivas, políticas e estéticas. Se comparado a outros grandes diretores, Tarkovski deixou uma obra pequena, no entanto, seu legado é um dos mais preciosos para o Cinema. O diretor russo teve contato com grandes nomes de sua geração, como Ingmar Bergman, Robert Bresson e Federico Fellini, e segue influenciando cineastas ao redor do mundo inteiro, entre eles e Béla Tarr, Terrence Malick, Lars Von Trier, Claire Denis.

Além da filmografia completa do diretor, a mostra conta também com debates e cursos ministrados por nomes internacionais do cinema e estudiosos de Tarkovski. Entre os convidados, estão Michael Leszczy, montador sueco que trabalhou com Tarkovski no filme Sacrifício; Donatella Baglivo, diretora italiana que acompanhou Tarkovski durante seus anos na Itália e tem três documentários que homenageiam o cineasta na programação da mostra; Eugene Tsymbal, assistente de direção de Stalker e que também possui um documentário sobre este filme em exibição; Dmitry Salynskiy, especialista em cinema soviético, na obra de Tarkovski e professor da Escola de Cinema VGIK, em Moscou, onde o diretor russo se formou; e Neide Jallageas, pós-doutora em Cinema e especialista em Tarkovski no Brasil.

A mostra ainda contempla a produção e distribuição de um catálogo que reúne bibliografias, estudos, pesquisas e debates relevantes sobre a obra do autor.

Tarkovski – Eterno Retorno

Data: 20 de janeiro a 9 de fevereiro

Local: Cine Humberto Mauro – Av. Afonso Pena, 1537 – Centro – Belo Horizonte/MG – (31) 3236-7400

Entrada gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão