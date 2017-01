Axé: Canto do Povo de um Lugar é uma viagem de trio-elétrico percorrendo as origens e evolução desse gênero musical brasileiro que ganhou o mundo inteiro. Rica em sincretismo musical e cultural, a Bahia gerou e exportou nomes da música como Ivete Sangalo e Daniela Mercury, além de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso e Gilberto Gil.

O filme reúne entrevistas e imagens de arquivo para revelar detalhes dos elementos que determinaram o nascimento do mais globalizado movimento musical do país e como essa expressão se tornou referência para artistas do mundo todo. Michael Jackson, Spike Lee e Paul Simon foram à Bahia conferir o ritmo que por longos anos dominou a indústria fonográfica.

O documentário conta com depoimentos de empresários, produtores, jornalistas e músicos, que comentam o surgimento e a trajetória dos grupos que foram campeões de vendas de discos e apresentações de shows.

Axé: Canto do Povo de um Lugar traz também entrevistas com Araketu, Asa de Águia, Banda Mel, Banda Reflexos, Bell Marques, Chiclete Com Banana, Claudia Leitte, É o Tchan/Gera Samba, Luis Caldas, Marcio Vitor, Netinho, Olodum, Ricardo Chaves, Sarajane, Saulo Fernandes, Psirico, Terrasamba, Timbalada e Xandy.

Com direção do baiano Chico Kertész, o documentário entra em cartaz nos cinemas no dia 19 de janeiro, distribuído pela Zahir Company.