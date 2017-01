“Eu Fico Loko” chega ao circuito nacional no dia 12 de janeiro e mostra a trajetória de Christian a partir da adolescência, quando sonhava ser popular, conquistar uma garota e descobrir sua vocação. Mas a cada tentativa ele se dá mal, acumulando experiências que viraram matéria prima para os vídeos do seu canal do YouTube, que finalmente o levou ao sucesso.

O filme conta essa história, que podia ser a de muitos garotos de 15 anos – com exceção ao fato de que ele se tornou uma celebridade. Hoje, aos 22, ele é um dos influenciadores mais bem-sucedidos do Brasil: tem mais de 6,5 milhões de seguidores em seu canal no YouTube e já lançou três livros. No papel do protagonista, os atores Cauã Gonçalves Pereira (Christian com 10 anos) e Filipe Bragança (Christian com 15 anos) interpretam o garoto em duas fases diferentes. O próprio Christian entra em cena na segunda passagem de tempo, quando ele já tem 22 anos. Também estão no elenco Alessandra Negrini, como a mãe do Christian; Marcello Airoldi, no papel do pai; Suely Franco, como a avó; e ainda Isabella Moreira, José Victor Pires, Giovanna Grigio, Ceará, Thomaz Costa e Michel Joelsas.

A trilha tem como destaque a música tema, “Hear Me Now”, dos brasileiros Alok, Bruno Martini e Marcos Zeeba, que já é um fenômeno mundial e está no Top 10 na Europa. O filme tem a participação de um dos integrantes da banda, Marcos Zeeba, que interpreta um músico e gravou com o elenco um clipe que também já é sucesso, com mais de 3,7 milhões de visualizações.

Produzido pela Ananã Produções, “Eu Fico Loko” tem direção Bruno Garotti e distribuição da Paris Filmes.