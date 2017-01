A comédia “Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?” traz de volta o quarteto de pilantras que conquistou o público no primeiro filme. No longa do diretor Andrucha Waddington, o grupo de golpistas vivido por Eduardo Sterblitch, Marcelo Adnet, Mariana Ximenes e Stepan Nercessian, que são Beto, Marco, Laura e Nelson, aprontam ainda mais que em “Os Penetras”, longa que estreou em 2012 e levou mais de 2,5 milhões de pessoas às salas de cinema.

O elenco conta com Elena Sopova, como a profissional russa Svetlana; Danton Mello vive o milionário sedutor Santiago; Laila Zaid dá vida a Maria Pincel; e Mikhail Bronnikov é o mafioso russo Oleg. O longa conta ainda com uma participação dos Youtubers Whindersson Nunes, Julio Cocielo, Maju Trindade, PC Siqueira e Gabbie Fadel.

A produção de “Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?” é da Conspiração Filmes e Coprodução da Globo Filmes, Universal Pictures e Telecine. A Distribuição é da Universal Pictures e H2O Films.

Em cartaz desde o dia 19 de janeiro, o filme já contabiliza quase 200 mil espectadores.