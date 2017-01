© Páprica Fotografia

O humor ingênuo de Didi Mocó e Dedé, dos Trapalhões, retorna às telas de todo o Brasil em 19 de janeiro, com “Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood”, dirigido por João Daniel Tikhomiroff. O longa traz Renato Aragão e Dedé Santana novamente juntos em obra baseada e inspirada na peça “Os Saltimbancos”, de Chico Buarque, Luis Bacalov e Sérgio Bardotti. O longa-metragem conta a história da trupe do Grande Circo Sumatra que, juntos, tentam reverter a crise financeira da companhia, provocada pela lei que proíbe a participação de animais em espetáculos.

A trupe vai em busca de uma saída para a crise e Didi acredita – por meio de seus sonhos mirabolantes com animais falantes – que encontrarão a solução. Um novo show começa a ser criado, mas a ganância do Barão, a vigarice do Satã e o poder manipulador do prefeito da cidade podem colocar tudo a perder.

O filme traz muito humor e ludicidade em uma história para a família toda. Além de Renato Aragão e Dedé Santana, o elenco traz nomes como Letícia Colin, Alinne Moraes, Emílio Dantas, Maria Clara Gueiros, Livian Aragão, Rafael Vitti, Nelson Freitas, Roberto Guilherme e participações especiais de Marcos Frota e Dan Stulbach.

O longa tem produção da Mixer Films, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes, através de recursos do FSA, geridos pela ANCINE, e administrados pelo BRDE. O patrocínio é da Petrobras e apoio da Neogama.