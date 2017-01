A retrospectiva 70 Anos de Takeshi Kitano: Glória ao Cineasta!, que acontece na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 17 a 29 de janeiro, celebra uma das figuras mais famosas do meio cultural japonês: o cineasta, pintor, romancista e comediante Takeshi Kitano. A mostra apresentará 12 trabalhos do realizador – aproximadamente dois terços de sua obra – que mostram a diversidade de sua produção e sua versatilidade artística. Na programação, também haverá dois bate-papos sobre sua obra, às sextas-feiras (20 e 27).

Conhecido primeiramente por apresentar programas de humor na televisão, Takeshi inventou o Castelo de Kitano, programa que teve uma notória versão brasileira – as Olimpíadas do Faustão. Disposto a aceitar outros desafios, reinventou-se como cineasta, originalmente com obras sobre os gângsters da yakusa – a máfia japonesa –, as quais lhe trouxeram fama internacional, além de fãs como Quentin Tarantino.

Sem parar de propor outras vias de experimentação, Kitano começou a realizar filmes a partir de outras temáticas e de forte sensibilidade artística, o que lhe rendeu alguns dos principais prêmios internacionais, como o Leão de Ouro no Festival de Veneza pelo filme Hana-bi – Fogos de Artifício (1998). Também são destaques da mostra, as famosas obras Sonatine (1993), Kids Return (1996), O Verão de Kikujiro (Kikujiro no Natsu, 1999), Brother – A Máfia Yakuza em Los Angeles (2000) e Dolls (2002).

Seus temas são fortes, mas suas produções são altamente poéticas, sem abdicar do senso de humor que sempre o destacou – de tempos em tempos, o diretor aposta em comédias rasgadas. Por tudo isso, Kitano é aplaudido como um diretor de cinema de nível mundial, e seus fãs mais fervorosos são chamados de “Kitanistas”.

Com curadoria de Gustavo Henrique e Guilherme Delgado, a mostra está dividia em três linhas mestras: O Submundo do Crime; Experimentações; e a Trilogia Autobiográfica. A mostra acontecerá justamente durante o aniversário de 70 anos do artista, que nasceu em 18 de janeiro de 1947. Todos os filmes terão legendas em português, e aqueles que assistirem a três sessões ou mais da mostra ganharão um catálogo com informações e estudos sobre a filmografia de Kitano.

Em outubro de 2016, Takeshi Kitano foi homenageado com a Legião de Honra, máxima condecoração francesa, por sua contribuição à transformação do panorama televisivo com a série Fuun! Takeshi Jo, assim como pelo impacto de seu cinema e arte. O diretor já havia recebido títulos da Ordem das Artes e Letras da França (Cavaleiro, em 1999, e Comendador, em 2010).

Fazem parte da programação ainda, duas conversas com as professoras Janete Oliveira e Michiko Okano, especialistas sobre a obra de Kitano. Os bate-papos ocorrem às sexta-feiras, 20 e 27, logo após a exibição dos últimos filmes de cada dia. Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Janete Oliveira é professora do Setor de Japonês do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A japonesa radicada no Brasil Michiko Okano é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e professora de História da Arte da Ásia na Universidade Federal de São Paulo, além de ter sido assessora cultural sênior da Fundação Japão entre 1995 e 2009.

A programação completa da mostra pode ser conferida no site www.caixacultural.gov.br.

Mostra 70 Anos de Takeshi Kitano: Glória ao Cineasta!

Data: 17 a 29 de janeiro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 – Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Lotação: 81 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência