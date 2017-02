O novo documentário de João Moreira Salles, “No Intenso Agora”, é o primeiro título a ter sua pré-estreia brasileira confirmada pelo É Tudo Verdade 2017 – 22º Festival Internacional de Documentários. A 22ª edição do mais tradicional festival latino-americano dedicado exclusivamente à produção não-ficcional acontecerá entre 20 e 30 de abril, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O documentário chega aos cinemas do país após participar da mostra Panorama Documento do Festival de Berlim 2017. Feito a partir da descoberta de filmes caseiros rodados na China, em 1966, durante a fase inicial e mais aguda da Revolução Cultural, “No Intenso Agora” trata da natureza efêmera dos momentos de grande intensidade. Às cenas da China, somam-se imagens dos eventos de 1968 na França, na Tchecoslováquia e, em menor medida, no Brasil, a partir das quais, na tradição dos filmes-ensaio, tenta-se investigar como aqueles que tomaram parte naqueles acontecimentos seguiram adiante depois do arrefecimento das paixões. As imagens, todas elas de arquivo, revelam não só o estado de espírito das pessoas filmadas – alegria, encantamento, medo, decepção, desalento – como também a relação entre registro e circunstância política. O que se pode dizer de Paris, Praga, Rio de Janeiro e Pequim a partir das imagens daquele período? Por que cada uma dessas cidades produziu um tipo específico de registro?