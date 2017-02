Acontece no sábado, 18/02, às 10h, no Cinearte 1 (Conjunto Nacional), em São Paulo, a mostra de encerramento da 3ª edição do projeto É Nóis na Fita – Curso Gratuito de Cinema, dirigido exclusivamente a jovens de 15 a 20 anos.

No evento, serão exibidos os 10 curtas que foram realizados pelos alunos que participaram do projeto em 2016, além do curta “Almoço Executivo”, da diretora Marina Person, convidada especial e madrinha dos alunos de 2016.

O curso foi idealizado e tem a coordenação pedagógica de Eliana Fonseca, que é atriz, diretora e roteirista; graduada em Cinema pela ECA-USP e em teatro pela EAD. Conhecida do público pelo seu trabalho como atriz em TV (“Rá-Tim-Bum”, TV Cultura; novelas, programas de humor etc.), Eliana dirigiu 4 longas e 5 curtas-metragens.

No projeto, ao longo de 9 finais de semana, os alunos entram em contato com todas as etapas da criação e produção audiovisual – roteiro, direção, fotografia, arte, som, produção, edição e finalização – com profissionais e professores das melhores faculdades de audiovisual de São Paulo. E ainda produzem dois curtas-metragens.

As inscrições para a 1ª turma de 2017 estão abertas até o dia 5 de março, através do site: www.enoisnafita.com.br. As aulas acontecerão na Escola da Cidade, que fica na Rua General Jardim, 65, região central da cidade de São Paulo, de 25 de março a 4 de junho.