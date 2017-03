Para debater a participação da mulher nas telas e atrás das câmeras, a ANCINE – Agência Nacional do Cinema preparou o Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual, que acontece dia 30 de março, no Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Idealizado pela diretora da ANCINE, Debora Ivanov, o seminário irá abordar as políticas públicas e as ações da sociedade civil que propõem a redução da desigualdade de gênero no setor e que buscam dar mais voz e visibilidade às mulheres no mercado audiovisual.

O seminário contará com a participação de três convidadas internacionais: Carolle Brabant, CEO do Telefilm Canada, que anunciou em 2016 um plano para a paridade de gênero no financiamento público de obras audiovisuais, participa do painel “Estado e indústria construindo a diversidade”; Heather Webb, diretora executiva da WIFT-Toronto, que atua na capacitação de mulheres no setor, expõe no Painel “O fortalecimento das carreiras de mulheres”, e a sueca Ellen Tejle, promotora do selo Bechdel, que mede a presença feminina nos filmes, fala no Painel “Com quais personagens femininas se faz um filme?”.

No painel sobre a presença da mulher brasileira nas telas, participam as pesquisadoras Marcia Rangel (UERJ), que vai apresentar um panorama das representações de raça e gênero nos filmes nacionais, e Janaína Oliveira (Fórum Itinerante do Cinema Negro – FICINE), que abordará a questão da mulher negra no audiovisual brasileiro. A mesa contará ainda com a presença das cineastas Renata Martins e Laís Bodanzky.

O evento termina ás 17h30, com a participação da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas.

Ao longo do dia, haverá três intervenções de 10 minutos cada, em que iniciativas brasileiras recentes, voltadas para a questão da mulher no audiovisual, irão se apresentar. São elas: o “Coletivo Vermelha”, formado por diretoras e roteiristas de São Paulo que buscam compreender o espaço ocupado pelas mulheres no meio audiovisual; o “Grupo Mulheres do Audiovisual no Facebook”, página na rede social que já conta com cerca de 10 mil participantes; e o “Cabíria”, prêmio de roteiro para histórias com protagonistas femininas, que está na sua segunda edição.

O Seminário é gratuito e para se inscrever é necessário o preenchimento do formulário até o dia 24 de março. As vagas são limitadas. Ao final do evento, os presentes receberão o Certificado de Participação do Seminário Mulheres no Audiovisual.

Veja a programação completa do Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual:

9h – Credenciamento

9h30 – Abertura – As mulheres na realização audiovisual

Debora Ivanov, Diretora da ANCINE

Mariana Ribas, Secretária do Audiovisual/MINC

10h15 – Painel 1 – Estado e indústria construindo a diversidade

Carolle Brabant, CEO Telefilm Canada

Apresentação: Evelyne Coulombe, Cônsul Geral do Canadá no Rio de Janeiro

Interlocução: Debora Ivanov, Diretora da ANCINE, e Ana Julia Cury Cabral, Assessora Internacional da ANCINE

11h30 – Intervenção – Coletivo Vermelha

Caru Alves de Souza e Manoela Ziggiatti

11h40 – Intervalo

12h00 – Painel 2 – O fortalecimento das carreiras de mulheres

Heather Webb, diretora executiva da WIFT Toronto

Interlocução – Silvia Rabello, presidente do SICAV, e Clélia Bessa, conselheira da BRAVI

13h00 – Intervenção – Grupo Mulheres do Audiovisual no Facebook

Malu Andrade

13:10 – Almoço

14h30 – Painel 3 – A presença da mulher brasileira nas telas

Marcia Rangel Cândido, cientista política e pesquisadora do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa (GEMAA-IESP-UERJ)

Janaína Oliveira, doutora em História, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Fórum Itinerante do Cinema Negro (FICINE)

Laís Bodanzky, diretora e produtora

Renata Martins, diretora e roteirista

Mediação: Eloíza Silva, Técnica Administrativa da ANCINE

16h00 – Intervenção – Cabíria Prêmio de Roteiro

Marília Nogueira e Raquel Leiko

16h10 – Intervalo

16h30 – Painel 4 – Com quais personagens femininas se faz um filme?

Ellen Tejle, promotora do selo Bechdel em salas de exibição na Suécia

Interlocução – Walkíria Barbosa, diretora executiva do Festival do Rio

17h30 – Painel 5 – ONU Mulheres

Isabel Clavelin, assessora de comunicação da ONU Mulheres no Brasil

18h00 – Encerramento