“Waiting for B.”, de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel

Até 31 de março, a rede de salas de cinema da Spcine promove uma mostra com filmes brasileiros inéditos no circuito comercial. Ao todo, são 15 produções, todas contempladas pelo edital de distribuição de obras cinematográficas de pequeno porte, lançado pela empresa em 2016.

As sessões acontecem em cinco CEUs (Meninos, Aricanduva, São Rafael, Feitiço da Vila e Perus) e na Sala Spcine Paulo Emilio, no Centro Cultural São Paulo, onde estão programados debates com alguns dos realizadores. A entrada é gratuita.

A lista é variada e reúne documentários e ficções autorais, além de produções premiadas e/ou exibidas em festivais de prestígio, dentro e fora do Brasil.

Entre os títulos, estão “Estopô Balaio”, novo documentário de Cristiano Burlan; “Waiting for B.”, de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel, uma radiografia de um grupo de fãs da estrela pop Beyoncé que acampa na frente do estádio do Morumbi; e “Olhar Instigado”, de Chico Gomes e Felipe Lion, retrato da obra e do pensamento de três artistas de rua de São Paulo.

Também integram a lista “Guerra do Paraguay”, novo longa-metragem do veterano cineasta Luiz Rosemberg Filho, e “Sinais de Cinza, a Peleja de Olney contra o Dragão da Maldade”, de Henrique Dantas, documentário sobre o cineasta Olney São Paulo, voz do Cinema Novo, perseguido e morto pela ditadura militar brasileira.

No meio destas obras há ainda a animação com ares metalinguísticos “História Antes de uma História”. No filme, um andarilho e seus amigos saem à procura por objetos que ajudam a desvendar os grandes mistérios da animação. Como um desenho animado aprende a andar? O que acontece quando um personagem é criado sem um coração? O que animar primeiro: um ovo ou uma galinha? Estas e outras questões são levantadas ao longo da trama.

Pegando carona no enredo, a mostra realiza em paralelo a Oficina de Brinquedo Ótico – Zootroscópio. Voltada para crianças de 5 a 10 anos, ela vai ensinar técnicas básicas de animação a partir da construção de brinquedos óticos, que permitem a compreensão dos movimentos gráficos do gênero.

As oficinas têm duração de 90 minutos e acontecem neste mês de março nos dias 16 (no Spcine Aricanduva e Spcine Meninos), 22 (Spcine São Rafael), 23 (Spcine Feitiço da Vila) e 29 (Spcine Perus). Os encontros estão marcados para 16h e, em cada um deles, há 60 vagas.

A programação completa da mostra pode ser acessada no site www.spcine.com.br.