No período de 23 de março a 8 de abril, o Sesc Vila Mariana, em São Paulo, irá promover a exibição de filmes da Mostra de Cinema da Francofonia que faz parte da Festa Internacional da Francofonia, cuja temática discutirá as diferenças culturais e os processos migratórios nos países de língua francesa. As apresentações irão acontecer no Auditório da Unidade, com distribuição gratuita de ingressos uma hora antes de cada sessão.

Este ano, a mostra apresenta filmes que retratam, de diferentes maneiras, a diversidade cultural que um mesmo idioma abriga e como acontecem os fluxos migratórios dentro do território comum que pode ser considerada a língua falada. A partir disso, produções belgas, francesas, suíças, canadenses e quebequenses levantam discussões acerca da diversidade, alteridade, acolhimento, intercâmbio, diferenças e semelhanças entre culturas.

Um dos filmes que será exibidos é “Cor da Pele: Mel”, de Jung e Laurent Boileau (Bélgica e França), nos dias 23 e 30 de março. O longa conta a história de Jung que, aos cinco anos, foi achado nas ruas de Seul por um policial. Encaminhado para adoção, ele foi morar com uma família na Bélgica, onde cresceu e se tornou cartunista, sem jamais retornar ao seu país de origem. Aos 42 anos, ele decide revisitar Seul. Misturando animação e documentário, o diretor cria uma jornada autobiográfica na qual relembra sua infância, sua história e aborda antigos fantasmas que o assombram até hoje: seus pais biológicos e sua condição de estrangeiro em uma família e um país que não o pertencem.

A exibição de “Barcelona ou a Morte”, de Idrissa Guiro (Senegal e França), será nos dias 24 e 30 de março. Trata-se de uma narrativa numa embarcação que navega para a Europa, símbolo de uma batalha e de um povo. A história fala de pescadores privados de meios de subsistências pela globalização e que são obrigados a levar migrantes clandestinos para a Espanha.

“Do Outro Lado do Mar”, de Pierre Maillard (Suíça), será exibido no dia 24 de março e 7 de abril. O filme conta a história de um ex-fotógrafo de guerra que, para fugir dos fantasmas do passado, vive na Itália, em meio às oliveiras, fotografando apenas árvores. Um dia, decide voltar à Albânia, onde fez sua última imagem de guerra. Lá, encontra uma jovem fugindo da vingança de sua família e buscando um futuro de liberdade do outro lado do mar. A história comove o fotógrafo, que decide acompanhá-la na fuga do trauma.

Nos dias 25 e 31 de março, “O Porto”, de Aki Kaurismaki (Alemanha, Finlândia e França), estará em cartaz. Ele conta a história de Marcel Marx, um escritor que resolve se exilar na cidade portuária de Havre, onde passa a trabalhar como engraxate de sapatos. Marcel leva uma vida tranquila ao lado da esposa Arletty, até o dia em que uma criança negra, vinda da África, surge em sua vida. Paralelamente sua esposa fica doente, o que faz com que o protagonista, mais uma vez, tenha que lidar com a indiferença humana.

Outro filme a ser exibido é “A Escola de Babel”, de Julie Bertuccelli (França), em 30 de março e 1 de abril. Numa escola secundária no 10º distrito de Paris, existe uma turma de adaptação onde alunos imigrantes, entre 11 e 15 anos de idade, aprendem as primeiras lições de francês. Algumas dessas crianças recém-chegadas conhecem poucas frases na língua do seu país de adoção; outras não sabem falar palavra alguma. Suas famílias vieram de diversas partes do mundo como Irlanda, Senegal, Marrocos, Brasil e China, seja fugindo de perseguições ou apenas à procura de um novo começo.

“Não-Assistência”, de Frédéric Choffat (Suíça), é o último longa da mostra, sendo apresentado nos dias 31 de março e 8 de abril. O filme narra a história de milhares de pessoas que tentam encontrar refúgio na Europa atravessando o Mediterrâneo. A resposta dos estados é inexistente ou uma questão de segurança. Muros são construídos; as travessias, declaradas ilegais, forçam as pessoas a colocar suas vidas em risco. Como paliativo ao estado de não-assistência, civis buscam de diferentes maneiras dar um pouco de humanidade nesta crise sem precedente.

A Festa Internacional da Francofonia é um conjunto de atividades que busca difundir, a partir da língua francesa, valores como liberdade, solidariedade, democracia, direitos individuais e diversidade cultural. O projeto é realizado com os Consulados Gerais da Bélgica, Canada, França e Suíça, Escritório do Governo do Québec, Países e Províncias de língua francesa, Sesc São Paulo e instituições culturais brasileiras.

Mais informações em: http://bit.ly/FestaFrancofonia.

Festa Internacional da Francofonia

Mostra de Cinema da Francofonia

Data: 23 de março a 8 de abril

Local: Sesc Vila Mariana – Rua Pelotas, 141 – São Paulo/SP – 11 5080-3000

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30