O lançamento da próxima edição do NordesteLab, uma plataforma de articulação, desenvolvimento e geração de negócios no mercado audiovisual regional, acontece na próxima sexta-feira (24), às 14h, no Auditório do SEBRAE (Av. Sete de Setembro, 261 – Mercês – Salvador/BA), com inscrição gratuita.

O projeto, que este ano conta com a curadoria do cineasta baiano Pola Ribeiro e do premiado produtor pernambucano Chico Ribeiro da REC Produtores Associados, surgiu com o objetivo central de fomentar o mercado audiovisual nordestino, através de pesquisas, atividades de formação e da promoção de encontros entre empresas produtoras, produtores independentes e agentes nacionais e internacionais do mercado audiovisual, como canais de televisão, programadoras e distribuidora de filmes, fortalecendo a troca de conhecimento, distribuição e a comercialização de produtos audiovisuais.

No evento de lançamento, além da apresentação das inovações para o NordesteLab 2017, será apresentado por Paulo Alcoforado, Secretário de Políticas de Financiamento/ANCINE, o painel “Política Pública para Games – Fundo Setorial do Audiovisual – Ancine”.