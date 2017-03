A nova diretoria e Conselho do Congresso Brasileiro de Cinema – CBC foram eleitos, dia 8 de março, durante o 7° RioContentMarket, no Rio de Janeiro. A diretoria eleita tem como meta principal realizar o 9° Congresso Brasileiro de Cinema.

Veja abaixo a nova composição:

Diretoria Biênio 2017-2019

Diretor Presidente: Rojer Madruga – APBA/DF (Centro Oeste)

Diretor Vice-presidente: Carolina Paiva – ABRACI/RJ (Realizadores)

Diretor Secretária: Sylvia Palma – ABRA/RJ (Autores)

Diretor Tesoureiro: Pedro Lacerda – APBA/DF (Diretores)

Diretor: Claudio Hipólito – EraTransmídia/RJ (Novas Mídias)

Diretor: Marilha Naccari – Fórum dos Festivais/SC (Exibição/Sul)

Diretor: Francisco Ferreira – CONE – AM – (Norte/Nordeste)

Conselho

Assunção Hernandes: Associada APACI/SP (Produtores Independentes)

Paula Barreto: SICAV/RJ (Produtoras de Cinema e Audiovisual)

Rodrigo Guimarães: BRAVI/SP (Produtoras de Conteúdo e Televisão)

O Congresso Brasileiro de Cinema - CBC é uma associação civil fundada em 2000, que hoje agrega aproximadamente 70 entidades representativas do cinema e audiovisual brasileiros.

O primeiro Congresso do Cinema Nacional aconteceu em 1952, como desdobramento de outros sete congressos anteriores, e teve como objetivo discutir e criar políticas públicas e negócios para o setor. O resultado desses congressos foi a criação de marcos regulatórios para o setor do cinema e audiovisual, mecanismos de fomento e importantes órgãos federais, tais como GEICINE em 1961, INC em 1966, EMBRAFILME em 1969, CONCINE em 1976, Lei do Audiovisual em 1993, Subcomissão de Cinema do Senado Federal em 1999, a ANCINE em 2001 e finalmente, a Lei 12.485 em 2011.