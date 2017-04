Kleber Mendonça e Emilie Lesclaux © Aline Arruda

Na noite de 5 de abril, no CineSesc, em São Paulo, foram anunciados os vencedores da votação das melhores produções nacionais e estrangeiras de 2016, na opinião da crítica especializada e do público. Com mais de 5 mil votos de cinéfilos e mais de 100 críticos votantes, este ano, público e crítica discordaram muito pouco.

Aquarius foi o filme brasileiro mais votado tanto por público como por crítica, assim como seu diretor e roteirista, Kleber Mendonça e sua protagonista Sonia Braga. A sintonia entre público e crítica ainda se deu nas escolhas de melhor documentário brasileiro, Cinema Novo, de Eryk Rocha, e melhor ator para Juliano Cazarré por sua atuação em Boi Neon.

A melhor fotografia de produção brasileira na escolha do público foi a de Adrian Teijido, no filme Elis; já para a crítica, o prêmio ficou com Diego Garcia por Boi Neon.

Nas categorias internacionais, o público deu seu voto para A Garota Dinamarquesa como melhor filme e seu protagonista Eddie Redmayne como melhor ator. Já a crítica, votou mais em O Filho de Saul como melhor filme e Viggo Mortesen por seu papel em Capitão Fantástico. O melhor diretor, na votação do público, foi Alejandro González Iñárritu por O Regresso e na opinião da crítica, Denis Villeneuve, por A Chegada.

Para encerrar, Isabelle Huppert conquistou os prêmios de crítica e público de melhor atriz internacional por Elle.

Após a premiação, foi exibido o longa-metragem “Cora Coralina – Todas as Vidas”, de Renato Barbieri, em homenagem ao produtor e diretor Márcio Curi, falecido em 22 de novembro 2016.

Esta cerimônia marcou a abertura do Festival Sesc Melhores Filmes, que traz, de volta ao cinema, de 6 a 19 de abril, as produções mais votadas.

Confira os premiados: